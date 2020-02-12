2020-02-12T14:20:08+03:00
Происшествия

Экс-сотрудницы детского сада в Киржаче осуждены за растрату

Женщины отделались небольшими штрафами
Ирина Мальцева
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Дамы, руководившие детским садом в Киржаче, летом 2017 года придумали, как подзаработать. Во время штатной реорганизации женщины договорились со знакомой и фиктивно устроили ее на работу в учреждение. Экс-сотрудница Она числилась в детском саду в должности младшего воспитателя, а по совместительству кастелянши, но фактически не работала, а деньги за нее получала одна из обвиняемых. С июля 2017 по май 2018 года бывшие сотрудницы детсада растратили 180 тысяч рублей бюджетных средств. Женщина, обвиненные в растрате вверенного имущества и пособничестве, признали вину и раскаялись. Киржачский районный суд растратчице назначил штраф пятнадцать тысяч рублей, а пособнице – десять тысяч штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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