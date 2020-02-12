2020-02-12T13:54:43+03:00
Общество

Во Владимирской области стали делать меньше абортов

За пять лет их число сократилось на треть.
Алексей СУХОВ
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Если в 2015 году в регионе был зарегистрирован 7081 случай аборта, то в 2019-м – 4656. Таким образом, число абортов за последние пять лет уменьшилось на 34,2%.

Как сообщила главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения администрации Владимирской области Надежда Туманова, это результат психологической работы с беременными, а также деятельности, направленной на повышение уровня осведомленности женщин о средствах контрацепции и вреде абортов.

– Психологическое консультирование проводится во всех учреждениях области, оказывающих медицинскую помощь по профилю «акушерство-гинекология», – отметила Надежда Туманова.

В 2019 году благодаря доабортному консультированию и профессиональной психологической помощи 256 владимирских женщин приняли самостоятельное решение продлить беременность, а затем родить и воспитать ребенка. Для сравнения: в 2016 году психологам удалось сохранить 42 беременности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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