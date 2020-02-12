2020-02-12T13:46:08+03:00
Общество

ЕГЭ во Владимирской области будут сдавать более 6 тысяч выпускников

Досрочный этап стартует уже в марте
Алексей СУХОВ
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В этом году во Владимирской области на участие в государственной итоговой аттестации в подали заявления 6185 человек, из них 5709 выпускников текущего года, сообщает департамент образования администрации области.

С 20 марта по 13 апреля пройдёт досрочный этап единого государственного экзамена, основной этап намечен на 25 мая – 29 июня.

Первые испытания – экзамены по географии, литературе, ИКТ и информатике. Два обязательных предмета (русский язык и математику) школьники будут сдавать 28 мая и 1 июня соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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