На улице Соколова-Соколенка на месте гаражей появится велодорожка
Мешает один оставшийся гараж
Улица Соколова-Соколенка
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Владимирская мэрия предлагает создать на четной стороне улицы Соколова-Соколенка (от школы дзюдо до выезда на улицу Куйбышева) тротуар и велодорожку. Раньше эта часть улицы была заставлена гаражами, но сейчас их все вывезли. Остался лишь один металлический гараж, принадлежащий федеральному льготнику. По закону он имеет право на гараж в шаговой доступности от дома. Поэтому мэрия ищет другое место для его гаража.
Проект тротуара с велодорожкой предлагается вынести на общественное обсуждение. Управление городскими проектами готовит смету работ.
ИСТОЧНИК KP.RU