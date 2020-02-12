2020-02-12T13:38:35+03:00
Общество

На улице Соколова-Соколенка на месте гаражей появится велодорожка

Мешает один оставшийся гараж
Сергей МОРКОВКИН
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Улица Соколова-СоколенкаУлица Соколова-Соколенка
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Владимирская мэрия предлагает создать на четной стороне улицы Соколова-Соколенка (от школы дзюдо до выезда на улицу Куйбышева) тротуар и велодорожку. Раньше эта часть улицы была заставлена гаражами, но сейчас их все вывезли. Остался лишь один металлический гараж, принадлежащий федеральному льготнику. По закону он имеет право на гараж в шаговой доступности от дома. Поэтому мэрия ищет другое место для его гаража.

Проект тротуара с велодорожкой предлагается вынести на общественное обсуждение. Управление городскими проектами готовит смету работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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