Владимирские каратисты выиграли «золото» и «серебро» всероссийских соревнований
Арсений Тихонов и Матвей Маркеев, представлявшие Владимирскую область на всероссийских соревнованиях по каратэ WKF «Кубок Петра Великого», которые проходили 8 и 9 февраля года в городе Липецке, выиграли золотую и серебряную медали соответственно.
Арсений Тихонов в группе «юноши 12-13 лет» стал лучшим в дисциплине «Ката». Матвей Маркеев среди мальчиков 10-11 лет занял второе место в дисциплине «Кумитэ» в весовой категории «До 38 кг». Тренирует обоих спортсменов Антон Маркеев.
В общей сложности в турнире приняли участие около 600 человек в возрасте от 10 лет из 22 регионов России. Владимирскую область представляли три спортсмена.
ИСТОЧНИК KP.RU