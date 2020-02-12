2020-02-12T13:36:20+03:00
Спорт

Владимирские каратисты выиграли «золото» и «серебро» всероссийских соревнований

Владимирскую область представляли три спортсмена.
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
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Арсений Тихонов и Матвей Маркеев, представлявшие Владимирскую область на всероссийских соревнованиях по каратэ WKF «Кубок Петра Великого», которые проходили 8 и 9 февраля года в городе Липецке, выиграли золотую и серебряную медали соответственно.

Арсений Тихонов в группе «юноши 12-13 лет» стал лучшим в дисциплине «Ката». Матвей Маркеев среди мальчиков 10-11 лет занял второе место в дисциплине «Кумитэ» в весовой категории «До 38 кг». Тренирует обоих спортсменов Антон Маркеев.

В общей сложности в турнире приняли участие около 600 человек в возрасте от 10 лет из 22 регионов России. Владимирскую область представляли три спортсмена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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