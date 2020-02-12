2020-02-12T13:13:18+03:00
Общество

«Единая Россия» приостановила членство подозреваемого во взяточничестве главврача владимирской БСП

Если суд признает Евгения Яскина виновным, его исключат из партии
Артём Черепанов
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Владимирское областное отделение партии «Единая Россия» приостановила членство главного врача Больницы скорой помощи города Владимира Евгения Яскина. Пресс-служба местной ячейки политического объединения подчеркивает, что членство в партии приостанавливается в случае возбуждения уголовного дела в отношении его члена согласно уставу партии. «Если суд признает его виновным, Евгений Яскин будет исключен из Партии», сообщает владимирское областное отделение «Единой России».

Напомним, Евгений Яскин подозревается в получении взятки в размере 1,7 миллиона рублей, на данный момент он находится под домашним арестом. Также под домашним арестом находится заместитель главного врача БСП Александр Певунов, его подозревают в получении взятки в размере 1,1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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