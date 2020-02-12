2020-02-12T11:26:26+03:00
Общество

ВТБ стал лидером по объемам привлечения в ПИФы по итогам января

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ВТБ Капитал Управление активами по итогам января 2020 г. привлек в паевые инвестиционные фонды 8,6 млрд руб. Это самый высокий показатель среди российских управляющих компаний по данным Investfunds и треть от общих объемов притока средств в российские ПИФ. Абсолютным лидером на рынке по объемам привлечения стал «ВТБ – Фонд Сбалансированный»: в него инвесторы в январе вложили дополнительно 2,8 млрд руб (стоимость чистых активов, СЧА – 29,4 млрд руб., годовая доходность здесь и далее на 31.01.2020 г. - 21,1%).

Одними из лидеров рынка по объемам привлечения стали также «ВТБ - Фонд Казначейский» (+2,2 млрд руб., СЧА – 44,7 млрд руб., годовая доходность – 11,6%) и «ВТБ – Фонд смешанных инвестиций» (+1,9 млрд руб., СЧА – 12,9 млрд руб., годовая доходность – 35,6%). Рост притока в фонды смешанных инвестиций и сбалансированных стратегий отражает обозначившуюся тенденцию усиления склонности российских инвесторов к риску. Большинство российских инвесторов придерживаются консервативного подхода в инвестировании денежных средств. Однако снижение ставок по депозитам и доходности облигаций стимулирует их на добавление в реализуемые инвестиционные стратегии акций.

Фонды ВТБ также вошли в топ-5 самых доходных ПИФ на рынке по итогам января. «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации» показал доходность в 11,6% за месяц, «ВТБ – Фонд Электроэнергетики» - 10,8%. Стратегия первого фонда предполагает инвестирование в наиболее недооцененные акции российских эмитентов, обладающие существенным потенциалом роста курсовой стоимости на длительном горизонте. Акции компаний средней и малой капитализации в последние годы отставали в динамике от «голубых фишек». Ликвидация этого отставания является одной из инвестиционных идей на 2020 г., которая в январе начала реализовываться. Стоимость чистых активов фонда – 219,8 млн руб. «ВТБ – Фонд Электроэнергетики» инвестирует средства в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний электроэнергетической отрасли. СЧА фонда составляет 530,6 млн руб.

«У ВТБ сегодня одна из самых широких линеек инвестиционных фондов, состоящая из 26 ПИФ, дающих возможность инвестировать в диверсифицированный портфель из различных активов как на российском, так и на зарубежных рынках. Мы предлагаем различные стратегии для инвестирования, и наши фонды традиционно становятся лидерами по показателям доходности. Быть номером один для наших клиентов в вопросах управления сбережениями – наша стратегическая задача», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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