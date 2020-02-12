Директором волейбольного клуба «Владимир» стал депутат ЗС из Мурома

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:21:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В волейбольном клубе «Владимир» - новые директор. Руководителем команды стал депутат Законодательного Собрания Андрей Фатеев. Отметим, что он же является и директором футбольного клуба «Муром», выступающего в ПФЛ.

Волейбольный клуб «Владимир» выступает в «Высшей лиге «А», после 22 туров команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице и рискует вернуться в «Высшую лигу «Б».

ИСТОЧНИК KP.RU