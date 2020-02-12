Водитель, сбивший мотоциклиста на Пекинке, заплатит более полумиллиона рублей

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:05:38+03:00

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Авария произошла еще осенью 2017 года, когда водитель автомобиля «ИЖ 2126-030», ехавший со стороны Нижнего Новгорода в Москву, решил, спустившись с Огуречной горы, повернуть налево, в сторону «Тепличного». И сбил мотоциклиста, ехавшего навстречу. В результате управлявший SUZUKI мужчина получил серьезные травмы, причинившие тяжкий вред здоровью, и до сих пор проходит лечение. Кстати, по его словам, извинений от водителя сбившего его авто он не получил, а помощь ему предлагали только в самом начале, когда в больнице она не требовалась. Поэтому пострадавший мотоциклист обратился в суд, прося взыскать 600 тысяч рублей за моральный ущерб. Сторона ответчика считала, что мотоциклист сам виноват в случившемся: столкновение произошло на пешеходном переходе, а водитель мотоцикла сам виноват, не затормозив перед ним. Но запись с видеорегистратора убедили Фрунзенский районный суд, что в аварии виноват именно водитель машины. Теперь он должен выплатить пострадавшему мотоциклисту 550 тысяч рублей в качестве компенсации. Не согласившись с этим решением, ответчик направил апелляционную жалобу во Владимирский областной суд, которую рассмотрят в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU