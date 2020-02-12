2020-02-12T10:44:06+03:00
Общество

Переход со светофором в Юрьевце пока закрывать не будут

До тех пор, пока не отремонтируют подземный
Вероника ПАНИНА
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С 12 февраля в Юрьевце ФКУ "Упрдор Москва-Нижний Новгород" собиралось закрыть наземный переход по светофору на Пекинке в Юрьевце, на повороте на Институтский городок. Это планировалось сделать для улучшения безопасности дорожного движения, чтобы пешеходам не приходилось идти среди потоков машин, а водителям дополнительно стоять на перекрестке, пережидая пешеходный светофор. Формально все условия для такого закрытия есть - в нескольких метрах от перекреста есть подземный переход, который может стать безопасной альтернативой надземному.

Однако этот подземный переход находится в очень плохом состоянии, о чем сити-менеджер Андрей Шохин и рассказал руководителям дорожной службы. Чтобы переход был удобным и безопасным, необходимо восстановить гидроизоляцию, ступеньки, нормальное освещение и отремонтировать пандусы для детских и инвалидных колясок. Заняться этим должен как раз Упрдор «Москва - Нижний Новгород», в чьем ведении находится переход. Руководство Упрдора согласилось подождать с закрытием перехода по "зебре" и сначала провести восстановительные работы в подземном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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