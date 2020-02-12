Ковровская домработница обобрала хозяев квартиры

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:35:40+03:00

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В середине октября жительница Коврова убиралась в одной из квартир многоэтажки в микрорайоне Ковров-8. Хозяева ушли в одну из комнат, чтобы не мешать ей работать, и, улучив момент, женщина вытащила из шкафчика в ванной шкатулку с украшениями у забрала себе несколько золотых колец, несколько пар золотых сережек, подвеску и браслет – тоже из золота. Заодно она прихватила и лежащую в шкатулке пятитысячную купюру. В общей сложности ее добычу, с которой женщина благополучно ушла, оценили на 86 с половиной тысяч рублей. Естественно, предприимчивую даму нашли, ее обвиняют в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. Сейчас дело передано в Ковровский городской суд, горожанке за это преступление может грозить как крупный штраф – до двухсот тысяч рублей, так и до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU