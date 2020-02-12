2020-02-12T10:05:31+03:00
Политика

Директором департамента региональной политики стал бывший претендент на должность суздальского районного менеджера

Недавно созданную структуру возглавил Денис Лякишев
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Денис ЛякишевДенис ЛякишевФото: Администрация Владимирской области
Изменить размер текста:

11 февраля директором недавно созданного департамента региональной политики Владимирской области был назначен Денис Лякишев. В прошлом году 47-летний специалист участвовал в конкурсе на должность суздальского районного менеджера, прошел два этапа, но не пришел в финальное заседание СНД района не пришел. Ранее Лякишев пытался стать сити-менеджером Суздаля, но не прошел конкурсный отбор. Также известно, что некоторое время Лякишев возглавлял свердловское региональное отделение партии ЛДПР.

Официальная биография чиновника, опубликованная пресс-службой администрации Владимирской области, выглядит так:

Денис Лякишев родился в 1972 году в Кургане. В 1994 году окончил Уральский госуниверситет по специальности «философ, преподаватель философии, преподаватель общественно-политических дисциплин в средних учебных учреждениях», в 1996 году – Институт ФСБ России в Екатеринбурге, в 2007 году прошёл переподготовку в Академии ФСБ России.

Трудовую деятельность начал в 1994 году преподавателем истории в гимназии № 94 города Екатеринбурга. В 1995 – 2010 годах служил в УФСБ по Свердловской области. Возглавлял департамент по взаимодействию с правоохранительными органами аппарата полномочного представителя Президента России в УрФО, позднее был заместителем руководителя Управления Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Затем работал в коммерческих, научно-исследовательских и проектных организациях. В 2017 – 2018 годах был старшим референтом аппарата Государственной Думы.

Семейное положение: женат, двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Газпром газораспределение Владимир» газифицировал восемь населенных пунктов в Ковровском районе
ВТБ подписал сделку по продаже акций Tele2 «Ростелекому»
Экс-сотрудницы детского сада в Киржаче осуждены за растрату
Во Владимирской области стали делать меньше абортов
ЕГЭ во Владимирской области будут сдавать более 6 тысяч выпускников
Владимирская область входит в топ-50 регионов для бюджетного оздоровительного отдыха
На улице Соколова-Соколенка на месте гаражей появится велодорожка
Владимирские каратисты выиграли «золото» и «серебро» всероссийских соревнований
«Единая Россия» приостановила членство подозреваемого во взяточничестве главврача владимирской БСП
ВТБ стал лидером по объемам привлечения в ПИФы по итогам января
ВТБ снизил ставки на кредитование мототехники
Директором волейбольного клуба «Владимир» стал депутат ЗС из Мурома
Водитель, сбивший мотоциклиста на Пекинке, заплатит более полумиллиона рублей
Муромское кафе «Встреча» оштрафовали за торговлю контрафактным алкоголем
Переход со светофором в Юрьевце пока закрывать не будут
Ковровская домработница обобрала хозяев квартиры
Директором департамента региональной политики стал бывший претендент на должность суздальского районного менеджера
Житель Лесного получил девять лет колонии за убийство жены стамеской
Бывший депутат Госдумы от Владимирской области стал советником спикера по сельскому хозяйству