Директором департамента региональной политики стал бывший претендент на должность суздальского районного менеджера

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:05:31+03:00

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11 февраля директором недавно созданного департамента региональной политики Владимирской области был назначен Денис Лякишев. В прошлом году 47-летний специалист участвовал в конкурсе на должность суздальского районного менеджера, прошел два этапа, но не пришел в финальное заседание СНД района не пришел. Ранее Лякишев пытался стать сити-менеджером Суздаля, но не прошел конкурсный отбор. Также известно, что некоторое время Лякишев возглавлял свердловское региональное отделение партии ЛДПР.

Официальная биография чиновника, опубликованная пресс-службой администрации Владимирской области, выглядит так:

Денис Лякишев родился в 1972 году в Кургане. В 1994 году окончил Уральский госуниверситет по специальности «философ, преподаватель философии, преподаватель общественно-политических дисциплин в средних учебных учреждениях», в 1996 году – Институт ФСБ России в Екатеринбурге, в 2007 году прошёл переподготовку в Академии ФСБ России.

Трудовую деятельность начал в 1994 году преподавателем истории в гимназии № 94 города Екатеринбурга. В 1995 – 2010 годах служил в УФСБ по Свердловской области. Возглавлял департамент по взаимодействию с правоохранительными органами аппарата полномочного представителя Президента России в УрФО, позднее был заместителем руководителя Управления Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Затем работал в коммерческих, научно-исследовательских и проектных организациях. В 2017 – 2018 годах был старшим референтом аппарата Государственной Думы.

Семейное положение: женат, двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU