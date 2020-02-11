2020-02-11T17:53:33+03:00
Общество

Житель Лесного получил девять лет колонии за убийство жены стамеской

Она не раз писала «заявы» на мужа, но каждый раз его прощала
Сергей МОРКОВКИН
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Фрунзенский районный суд города Владимира приговорил 41-летнего жителя владимирского микрорайона Лесной к 9 годам колонии строго режима за убийство жены. 14 июля 2019 года пьяный мужчина после совместного застолья избил 40-летнюю женщину, после чего добил ее подвернушимся под руку строительным инструментом — стамеской.

Следственный комитет по Владимирской области сообщает, что супруги прожили в браке почти 20 лет, последние годы в семье часто случались ссоры. Муж частенько поколачивал супругу, угрожал расправой. Та писала заявления в полицию, по которым возбуждали уголовные дела. Тем не менее, ничего не помогало. Следком отмечает, что проблемы в семье продолжались в том числе из-за того, что жена прощала и мирилась с мужем.

Убивший жену мужчина более 20 лет состоял на специализированном учете в связи с органическим расстройством личности. Все эти годы мужчина пил и был склонен к противоправному поведению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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