2020-02-11T17:30:28+03:00
Политика

Бывший депутат Госдумы от Владимирской области стал советником спикера по сельскому хозяйству

Геннадий Кулик передал свой мандат Алексею Гордееву
Сергей МОРКОВКИН
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85-летний бывший министр сельского хозяйства РСФСР и депутат семи созывов Госдумы РФ Геннадий Кулик, в последний избиравшийся от территориальной группы, в которую входит Владимирская области, сложил с себя депутатские полномочия. Пресс-служба Госдумы РФ сообщает, что опытный аппаратчик останется работать в нижней палате парламента в качестве советника председателя Госдумы по вопросам развития сельского хозяйства. Отметим, ранее Кулик был членом комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ.

Геннадий Кулик приступ к работе в Госдуме на новой должности 12 февраля. Освободившийся мандат перейдет бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву, шедшему первым номером в федеральном списке «Единой России» по территориальной группе № 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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