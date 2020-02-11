2020-02-11T16:43:14+03:00
Общество

digital-варианты подарков ко Дню всех влюбленных

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Tele2 предлагает жителям выбрать подарок для своей второй половинки ко Дню всех влюбленных. До 16 февраля в фирменных салонах связи все желающие могут приобрести второй смартфон популярного бренда за полцены.

В преддверии праздника в большинстве салонов связи оператора предоставляют специальные цены на смартфоны. Так, при покупке моделей бренда Huawei клиенты получают скидку 50% на второй гаджет в чеке. При этом в качестве второго смартфона можно выбрать как на Huawei, так и модели Samsung Galaxy и Tele2.

Кроме того, дополнить подарок своей второй половинке клиенты оператора могут приятными сюрпризами, которые можно найти в обновленных к празднику предложениях программы лояльности «Больше». Фотокнига с историей любви, совместные уроки английского – это и многое другое абоненты могут получить, активировав предложения на сайте или в мобильном приложении «Мой Tele2».

Подробнее – у продавцов-консультантов в салонах связи Tele2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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digital-варианты подарков ко Дню всех влюбленных
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