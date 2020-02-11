Во Владимире поймали серийного насильника

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:13:10+03:00

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Следственный комитет РФ по Владимирской области передает в суд достаточно сложное дело по целой серии изнасилований, а также насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней. 48-летнего жителя Нижегородской области будут судить по целому ряду статей, причем поймали его у нас как раз после истории с 9-летней девочкой.

Всего в деле пять эпизодов. Пойман мужчина был летом 2019 года. По данным следствия, мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство, в начале прошлого года проживал на территории Владимирской области. Подрабатывал частным извозом. В начале 2019 года он подвозил женщину. Они познакомились, решили жить вместе. У женщины была 9-летняя дочь. Летом 2019 года он предложил женщине покатать девочку на машине, выехал в лес, где и совершил в отношении ребенка противоправные действия. Девочка рассказала о произошедшем бабушке. Мужчина незамедлительно задержали, а девочку на время изъяли из семьи под наблюдение психолога.

В ходе расследования были раскрыты и другие случаи сексуальных преступлений, в том числе прошлых лет (август 2014 года), совершенные обвиняемым в отношении двух 15-летних девочек и 19-летней девушки. Специалисты признали мужчину вменяемым, страдающим хроническим алкоголизмом. По всем эпизодам предъявленного обвинения он дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU