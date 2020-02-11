2020-02-11T14:04:27+03:00
Спорт

Ксения Опекунова стала бронзовым призером Кубка России по тяжёлой атлетике

Она выступала в весовой категории "76 кг"
Алексей СУХОВ
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предоставлено АВО.предоставлено АВО.
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Ксения Опекунова, выступавшая за Владимирскую область на Кубке России по тяжелой атлетике в Санкт-Петербурге с 3 по 10 февраля 2020 года, завоевала бронзовую медаль в весовой категории "76 кг".

Результат Ксении по итогам двух упражнений - 176 кг (рывок - 77 кг, толчок - 99 кг). Спортсменка тренируется у Павла Кузнецова (младшего). Другие спортсмены, выступавшие на Кубке России за владимирский регион, не вошли в призовую тройку. Однако Азат Афян и Арсений Спицин оказались в числе шести сильнейших спортсменов страны. Азат в весовой категории "102 кг" показал результат по сумме двоеборья 340 кг. Арсений – в весовой категории "+109 кг" по итогам двоеборья набрал 346 кг.

В общей сложности в соревнованиях участвовали более 300 атлетов из всех регионов России. За Владимирскую область выступали пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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