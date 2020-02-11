Москвич, отбывавший срок во Владимирской области, попался на взятке

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:28:04+03:00

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Сорокадевятилетнего мужчину в июне 2017 года Хамовнический районный суд города Москвы признал виновным в совершении мошенничества. Ему дали пять лет лишения свободы. С января 2019 года он отбывал наказание в ИК-3 Владимирской области. Рассчитывая улучшить условия отбывания срока в колонии, он договорился с бывшей супругой и дочерью, попросив их ради этого передать сотруднику учреждения взятку – пять миллионов рублей. В начале апреля прошлого года женщина с дочерью приехала в колонию и девушка под контролем матери передала сотруднику ФСИН 150 тысяч рублей. Но сотрудник колонии взятку не принял и немедленно сообщил о произошедшем в подразделение собственной безопасности УФСИН. Октябрьский районный суд признал осужденного виновным в даче взятки в особо крупном размере, с учетом наказания по предыдущему приговору ему предстоит провести в колонии еще пять лет. Родственники мошенника тоже попали под суд, В январе этого года дочь мужчины получила три года лишения свободы, а бывшая супруга – два с половиной года условно за посредничество в даче взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU