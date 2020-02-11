2020-02-11T12:09:05+03:00
Происшествия

Гусевчанин обворовывал дачный дом, пока его не заметила соседка

На мужчину завели уголовное дело за кражу
Валерия ПРОНИНА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Гусь-Хрустального района. По данным УМВД по Владимирской области, в июне прошлого года обвиняемый разбил стекло в дачном доме и украл оттуда предметы быта и технику. В августе он решил вернуться в этот дом уже за электрической плитой. Но его застала соседка. Мужчина бросил плиту и убежал. Сумма ущерба превысила 30 тысяч рублей.

После задержания часть имущества гусевчанин вернул владельцам, другую часть успел сдать в пункт приема лома.

Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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