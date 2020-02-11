2020-02-11T12:08:49+03:00
Спорт

Во Владимире стартует чемпионат России по спортивной борьбе среди глухих

Турнир станет отборочным на чемпионат мира по спортивной борьбе среди глухих, который пройдет в августе в Турции, а также на Сурдлимпиаду 2021 год
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Чемпионат России по спортивной борьбе среди глухих стартует во Владимире в среду, 12 февраля.

Соревнования пройдут на базе спортивного комплекса единоборств имени Д. Тимофеева (ул. Студенческая, 6 Г). Турнир продлится до 15 февраля и пройдет по двум дисциплинам: греко-римской и вольной борьбе.

Чемпионат объединит более 150 спортсменов из 22 регионов России, от Хабаровска до Северного Кавказа.

Владимирскую область на соревнованиях будут представлять три человека: Александру Пастушенко (весовая категория «63 кг»), Мартин Алексанов (весовая категория «67 кг») и Иван Константинов (весовая категория «97 кг»).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
digital-варианты подарков ко Дню всех влюбленных
Во Владимире поймали серийного насильника
Ксения Опекунова стала бронзовым призером Кубка России по тяжёлой атлетике
Москвич, отбывавший срок во Владимирской области, попался на взятке
Гусевчанин обворовывал дачный дом, пока его не заметила соседка
Во Владимире стартует чемпионат России по спортивной борьбе среди глухих
Историк моды Александр Васильев ответит на вопросы владимирцев
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 7,9%
Во Владимирской области проходит операция "Снегоход-2020"
На улицах Владимира снег убирают 74 работника и 54 машины
В Суздале пройдут крупные соревнования по спортивной аэробике
Владимирский русский оркестр выступит в Храме Христа Спасителя
В микрорайоне Юрьевец закрывают пешеходный переход на повороте в Институтский городок
Владимирские дети выиграли всероссийские соревнования по легкой атлетике
В региональном сосудистом центре ОКБ количество операций по стентированию сосудов сердца за пять лет увеличилось в 2,5 раза
Во Владимирской области уже 36 человек больны гриппом
На нетрезвого владимирца, который угрожал фельдшеру молотком, завели уголовное дело
Во Владимире выбрали 25 дворов, которые будут отремонтированы в этом году
В Меленках рыбак за незаконную ловлю пытался откупиться бутылкой коньяка
В Центре ИЗО открывается выставка 90-летней художницы