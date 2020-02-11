Во Владимире стартует чемпионат России по спортивной борьбе среди глухих

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:08:49+03:00

Турнир станет отборочным на чемпионат мира по спортивной борьбе среди глухих, который пройдет в августе в Турции, а также на Сурдлимпиаду 2021 год

Изменить размер текста: A A

Чемпионат России по спортивной борьбе среди глухих стартует во Владимире в среду, 12 февраля.

Соревнования пройдут на базе спортивного комплекса единоборств имени Д. Тимофеева (ул. Студенческая, 6 Г). Турнир продлится до 15 февраля и пройдет по двум дисциплинам: греко-римской и вольной борьбе.

Чемпионат объединит более 150 спортсменов из 22 регионов России, от Хабаровска до Северного Кавказа.

Владимирскую область на соревнованиях будут представлять три человека: Александру Пастушенко (весовая категория «63 кг»), Мартин Алексанов (весовая категория «67 кг») и Иван Константинов (весовая категория «97 кг»).

ИСТОЧНИК KP.RU