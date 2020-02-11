Во Владимире стартует чемпионат России по спортивной борьбе среди глухих
Чемпионат России по спортивной борьбе среди глухих стартует во Владимире в среду, 12 февраля.
Соревнования пройдут на базе спортивного комплекса единоборств имени Д. Тимофеева (ул. Студенческая, 6 Г). Турнир продлится до 15 февраля и пройдет по двум дисциплинам: греко-римской и вольной борьбе.
Чемпионат объединит более 150 спортсменов из 22 регионов России, от Хабаровска до Северного Кавказа.
Владимирскую область на соревнованиях будут представлять три человека: Александру Пастушенко (весовая категория «63 кг»), Мартин Алексанов (весовая категория «67 кг») и Иван Константинов (весовая категория «97 кг»).
ИСТОЧНИК KP.RU