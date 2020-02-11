2020-02-11T11:59:29+03:00
Общество

Историк моды Александр Васильев ответит на вопросы владимирцев

В областной библиотеке для детей и молодежт пройдет телемост с известным ведущим
Алексей СУХОВ
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Большинство знает и любит Александра Васильева, как бессменного (с 2008 года) ведущего телепрограммы «Модный приговор». Но он также является создателем декораций для опер, театральных постановок, фильмов и балетов для многих известных театров и трупп.

Александр Васильев читает лекции на 4 языках во многих колледжах и университетах мира в качестве приглашенного профессора по истории моды и сценического дизайна. Он является обладателем одной из самых больших частных коллекций костюмов от 18 до 21 веков. Он пишет книги по истории моды и костюму, по которым созданы телевизионные фильмы.

Всех поклонников всемирно известного театрального художника, дизайнера интерьеров, искусствоведа и историка моды ждут в областной библиотеке для детей и молодежи. Гости выйдут в прямой эфир с Александром Васильевым в формате телемоста.

Можно будет задать вопросы, а также приобрести новую книгу с автографом автора!

Место встречи: 12 февраля в 16 часов по адресу пр-т Строителей, 23.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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