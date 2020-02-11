2020-02-11T11:33:38+03:00
Общество

Во Владимирской области проходит операция "Снегоход-2020"

Она продлится до 29 февраля
Алексей СУХОВ
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Областная инспекция гостехнадзора совместно с региональным Управлением ГИБДД УМВД России проводит профилактическую операцию «Снегоход».

Внимание уделяется соблюдению правил регистрации снегоходов, квадроциклов, мотонарт, мотосаней и своевременному прохождению технического осмотра; соответствию регистрационных данных машин, их техническому состоянию; наличию необходимых документов (удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией «А I», свидетельство о регистрации машины, документ о прохождении технического осмотра); соблюдению правил безопасной эксплуатации внедорожных мотосредств.

- Собственники обязаны зарегистрировать самоходную машину или изменить регистрационные данные в течение срока действия регистрационного знака «Транзит» или в течение 10 суток после приобретения, таможенного оформления, снятия с учёта машин, – сообщает начальник инспекции гостехнадзора Владимирской области Юрий Суслов. –

За нарушение правил государственной регистрации транспортных средств установлен штраф: на граждан – от 1500 до 2000 рублей; на должностных лиц – от 2000 до 3500 рублей;на юридических лиц – от 5000 до 10000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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