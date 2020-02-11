2020-02-11T11:20:03+03:00
Общество

На улицах Владимира снег убирают 74 работника и 54 машины

Работа ведется в штатном режиме
Валерия ПРОНИНА
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Утром 11 февраля муниципальный «Центр управления городскими дорогами» направил на улицы 54 единиц снегоуборочной техники и 74 работников, которые убирают снег с тротуаров, остановок, пешеходных переходов и лестниц.

После начала снегопада - в 3.30 - специалисты ЦУГД приступили к обработке противогололедными материалами для предупреждения наката и повышения сцепления с покрытием. На данный момент обработаны все городские дороги, в том числе в отдаленных районах. Далее работники стали убирать снежную "кашу". По данным городской администрации, работа ведется в штатном режиме.

Напоминаем, что жалобы и замечания по качеству зимней уборки города можно направить по телефонам «горячей линии» ЦУГД: 47-90-94 (с 6.30 до 21.30) и 8-960-721-49-49 (круглосуточно).

По вопросам уборки придомовых территорий нужно обратиться в управляющие компании. Также замечания принимаются и по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы — 05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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