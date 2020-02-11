В Суздале пройдут крупные соревнования по спортивной аэробике

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:13:33+03:00

Первенство и чемпионат ЦФО по спортивной аэробике состоятся с 12 по 14 февраля

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Турнир объединит участников из Тульской, Ярославской, Владимирской, Тверской, Тамбовской, Московской и Ивановской областей.

В рамках соревнований в разных видах программ за медали будут бороться 200 юношей и юниоров, а также 30 взрослых спортсменов.

Турнир состоится на базе физкультурного комплекса отеля «Николаевский Посад». Главный судья соревнований – Наталья Терешина из города Иваново.

Из ведущих спортсменов в турнире примут участие чемпион Европы среди юниоров Мастер спорта Антон Колобов (Иваново); вице чемпионка мира в групповых упражнениях Анастасия Вахонина (Московская область); призёры чемпионатов России и победители международных соревнований Мария Терешина и Полина Голубева из Иванова. Владимирскую область представляют спортсмены клуба «Буревестник» - Владимир и спортивной школы города Камешково.

Сразу по окончании первенства и чемпионата ЦФО по спортивной аэробике в Суздале стартуют официальные всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Золотое кольцо - 2020». Время их проведения – 14-17 февраля. В состязании примут участие около 400 спортсменов из 20 регионов России. Т

ИСТОЧНИК KP.RU