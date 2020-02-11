2020-02-11T11:07:47+03:00
Общество

Владимирский русский оркестр выступит в Храме Христа Спасителя

В честь дня рождения Анны Герман - 14 февраля - в Москве пройдет большой концерт-посвящение.
Алексей СУХОВ
Поделиться:
фото с официального сайта департамента культурыфото с официального сайта департамента культуры
Изменить размер текста:

Коллектив Владимирской областной филармонии продолжает сотрудничество с проектом «Имена на все времена» и готовится еще к двум масштабным концертам, посвященным Анне Герман.

В честь дня рождения Анны Герман - 14 февраля - в Москве пройдет большой концерт-посвящение. В зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя поклонники легендарной артистки увидят праздничную программу «Любви негромкие слова». В сопровождении Владимирского русского оркестра на сцену выйдут молодые и талантливые исполнители из разных стран – России, Польши и Белоруссии. В программе прозвучат популярные и малоизвестные песни из репертуара Анны Герман.

Также 15 февраля с концертной программой «Светит незнакомая звезда» оркестр Владимирской областной филармонии выступит в Большом зале Центрального Дома ученых.

Напомним, что в декабре прошлого года Владимирский русский оркестр с программой «Эхо любви» отыграл 4 концерта подряд - два в Москве, в Нижнем Новгороде и на сцене Владимирской областной филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
digital-варианты подарков ко Дню всех влюбленных
Во Владимире поймали серийного насильника
Ксения Опекунова стала бронзовым призером Кубка России по тяжёлой атлетике
Москвич, отбывавший срок во Владимирской области, попался на взятке
Гусевчанин обворовывал дачный дом, пока его не заметила соседка
Во Владимире стартует чемпионат России по спортивной борьбе среди глухих
Историк моды Александр Васильев ответит на вопросы владимирцев
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 7,9%
Во Владимирской области проходит операция "Снегоход-2020"
На улицах Владимира снег убирают 74 работника и 54 машины
В Суздале пройдут крупные соревнования по спортивной аэробике
Владимирский русский оркестр выступит в Храме Христа Спасителя
В микрорайоне Юрьевец закрывают пешеходный переход на повороте в Институтский городок
Владимирские дети выиграли всероссийские соревнования по легкой атлетике
В региональном сосудистом центре ОКБ количество операций по стентированию сосудов сердца за пять лет увеличилось в 2,5 раза
Во Владимирской области уже 36 человек больны гриппом
На нетрезвого владимирца, который угрожал фельдшеру молотком, завели уголовное дело
Во Владимире выбрали 25 дворов, которые будут отремонтированы в этом году
В Меленках рыбак за незаконную ловлю пытался откупиться бутылкой коньяка
В Центре ИЗО открывается выставка 90-летней художницы