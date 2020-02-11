Владимирский русский оркестр выступит в Храме Христа Спасителя

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:07:47+03:00

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Коллектив Владимирской областной филармонии продолжает сотрудничество с проектом «Имена на все времена» и готовится еще к двум масштабным концертам, посвященным Анне Герман.

В честь дня рождения Анны Герман - 14 февраля - в Москве пройдет большой концерт-посвящение. В зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя поклонники легендарной артистки увидят праздничную программу «Любви негромкие слова». В сопровождении Владимирского русского оркестра на сцену выйдут молодые и талантливые исполнители из разных стран – России, Польши и Белоруссии. В программе прозвучат популярные и малоизвестные песни из репертуара Анны Герман.

Также 15 февраля с концертной программой «Светит незнакомая звезда» оркестр Владимирской областной филармонии выступит в Большом зале Центрального Дома ученых.

Напомним, что в декабре прошлого года Владимирский русский оркестр с программой «Эхо любви» отыграл 4 концерта подряд - два в Москве, в Нижнем Новгороде и на сцене Владимирской областной филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU