2020-02-11T11:07:44+03:00
Общество

В микрорайоне Юрьевец закрывают пешеходный переход на повороте в Институтский городок

Пешеходы смогут перейти дорогу только через подземный переход
Алексей СУХОВ
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В ФКУ "Упрдор "Москва - Нижний Новгород" продолжают совершенствовать движение на трассе М-7 во Владимирской области. На очереди микрорайон Юрьевец. Здесь 12 февраля закроют пешеходный переход на перекрестке трассы с улицей Институтский городок.

Сделано это в целях обеспечения безопасности дорожного движения по "пекинке". Движение пешеходов будет возможно только по подземному переходу. При этом сам светофор остается. Из его работы лишь исключается пешеходная фаза, что сократит время его проезда.

В подразделении Росавтодора отмечают, что данный перекресток характеризуется высокой аварийностью. В 2016-2019 годах здесь зафиксировано 26 ДТП, в результате которых ранения получили 36 человек, один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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