2020-02-11T10:41:08+03:00
Спорт

Владимирские дети выиграли всероссийские соревнования по легкой атлетике

Воспитанники СШОР №4 обошли сильную сборную Москвы и школы из Брянска и Калининграда
Алексей СУХОВ
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предоставлено департаментом спорта АВО.предоставлено департаментом спорта АВО.
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Юные воспитанники владимирской спортивной школы олимпийского резерва №4 выиграли командные соревнования по программе "Детская лёгкая атлетика", которые проходили в рамках Всероссийских соревнований "Русская зима" 8 и 9 февраля в Москве.

При этом владимирцы обошли весьма сильных соперников из столицы, а также команды из известных спортивных школ Брянска, Волгограда, Калининграда, Кирова и Чехова. Нашу команду к соревнованиям готовили четыре тренера: А.Л. Куфтырев, К.О. Кравцова, Е.В. Терешина и В.В. Головешкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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