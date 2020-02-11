Владимирские дети выиграли всероссийские соревнования по легкой атлетике

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:41:08+03:00

Воспитанники СШОР №4 обошли сильную сборную Москвы и школы из Брянска и Калининграда

Изменить размер текста: A A

Юные воспитанники владимирской спортивной школы олимпийского резерва №4 выиграли командные соревнования по программе "Детская лёгкая атлетика", которые проходили в рамках Всероссийских соревнований "Русская зима" 8 и 9 февраля в Москве.

При этом владимирцы обошли весьма сильных соперников из столицы, а также команды из известных спортивных школ Брянска, Волгограда, Калининграда, Кирова и Чехова. Нашу команду к соревнованиям готовили четыре тренера: А.Л. Куфтырев, К.О. Кравцова, Е.В. Терешина и В.В. Головешкин.

ИСТОЧНИК KP.RU