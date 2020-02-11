2020-02-11T10:35:06+03:00
Общество

В региональном сосудистом центре ОКБ количество операций по стентированию сосудов сердца за пять лет увеличилось в 2,5 раза

Только в 2019 году там провели 830 ангиопластик
Алексей СУХОВ
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В региональном сосудистом центре Областной клинической больницы коронарная ангиопластика и стентирование коронарных сосудов сердца поставлены на поток, говорят в департаменте здравоохранения. За пять лет здесь в 2,5 раза увеличилось количество ангиопластик со стентированием коронарных артерий и в 1,7 раза количество коронарографий.

В частности, в 2019 году специалисты регионального сосудистого центра провели 830 ангиопластик со стентированием коронарных артерий (в 2015 году – 323), 1528 коронарографий (в 2015 году – 898), 134 реконструктивные операции на артериях головного мозга, 23 операции по поводу лечения артериальных аневризм и артериовенозных аномалий развития сосудов головного мозга.

В 2019 году лечение в специализированном центре прошли более 4 тысяч человек: 1204 пациента были госпитализированы с острым коронарным синдромом и 1088 – с острым нарушением мозгового кровообращения. Медикам удалось спасти 92% пациентов после инфарктов и 88% пациентов после инсультов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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