Во Владимирской области уже 36 человек больны гриппом

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:43:00+03:00

А во Владимире эпидпорог по простудным заболеваниям превышен на 40 процентов

Изменить размер текста: A A

По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, на минувшей неделе во Владимирской области выявлено 36 случаев гриппа: 25 – грипп В, 11 – грипп АH1N1 ("свиной" грипп).

Не лучше ситуация и по простудным заболеваниям. В целом по области эпидпорог превышен на 27,3%, а во Владимире – и вовсе на 40,7%. В лидерах по заболевшим кроме Владимира ходят Гусь-Хрустальный и Кольчугинский районы. При этом полностью закрыты на карантин 27 групп в 17 детсадах и 119 классов в 40 школах, полностью закрыты 7 школ.

В департаменте здравоохранения говорят, что в преддверии эпидсезона во Владимирской области было привито от гриппа свыше 625 тысяч жителей, в том числе 115 тысяч детей. Это должно уберечь от эпидемии именно гриппа и тяжелых осложнений. Но не избавят от простуды.

Врачи рекомендуют во время болезни оставаться дома, вызвать врача и следовать его предписаниям, соблюдать постельный режим и стараться пить как можно больше жидкости. Кроме того, необходимо чаще проветривать помещение, избегать многолюдных мест, надевать гигиеническую маску, чтобы не заражать других.

ИСТОЧНИК KP.RU