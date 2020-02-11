На нетрезвого владимирца, который угрожал фельдшеру молотком, завели уголовное дело
Отец ребенка, у которого случился приступ астмы, сразу стал вести себя агрессивно
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Во Владимире возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого жителя. По данным УМВД по Владимирской области, 28 января 2020 года в скорую помощь поступил вызов о приступе астмы у ребенка 2009 года рождения. Фельдшер, зайдя в квартиру, поняла, что мать и отец ребенка находятся в состоянии опьянения. Отец сразу же стал вести себя агрессивно, а потом взял молоток и стал угрожать медику. Фельдшер вызвала полицию. Прибывшие оперативники задержали нарушителя.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU