2020-02-11T10:09:28+03:00
Происшествия

На нетрезвого владимирца, который угрожал фельдшеру молотком, завели уголовное дело

Отец ребенка, у которого случился приступ астмы, сразу стал вести себя агрессивно
Валерия ПРОНИНА
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Во Владимире возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого жителя. По данным УМВД по Владимирской области, 28 января 2020 года в скорую помощь поступил вызов о приступе астмы у ребенка 2009 года рождения. Фельдшер, зайдя в квартиру, поняла, что мать и отец ребенка находятся в состоянии опьянения. Отец сразу же стал вести себя агрессивно, а потом взял молоток и стал угрожать медику. Фельдшер вызвала полицию. Прибывшие оперативники задержали нарушителя.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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