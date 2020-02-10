2020-02-10T18:05:01+03:00
Общество

Во Владимире выбрали 25 дворов, которые будут отремонтированы в этом году

Публикуем полный список
Вероника ПАНИНА
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В понедельник, 10 февраля, в городской администрации Общественная комиссия по формированию комфортной городской среды рассмотрела заявки на благоустройство от жителей и выбрала дворы, которые будут отремонтированы в этом году. Основная часть денег, выделенных на благоустройство, пойдет на парк «Добросельский» - 75 миллионов из 111 миллионов рублей (средства федерального бюджета 96,8 млн руб., средства областного бюджета 9,1 млн руб., средства муниципального бюджета - 5,2 млн руб.). В этом году в парке будут сделаны пешеходные и велосипедные дорожки, детские площадка, скейт-парк, разбиты цветочные клумбы.

37 млн рублей пойдут на благоустройство дворов. Каких именно - выбрала Общественная комиссия. Из 123 заявок, поступивших в комиссию, отобраны 25 дворов. При определении дворов учитывались их общее состояние, преимущества имели те, которые относятся к нескольким домам.

По Ленинскому району из 42 заявок отобраны семь: территории домов по ул. Михалькова, д. №1, пр-т Ленина, д. №67-а, №67-б и №67-в, ул. Верхняя Дуброва, д. №19 и №38-б, ул. Василисина, д. №20-а.

Во Фрунзенском районе из 39 заявок отобраны шесть: территории домов по ул. Добросельской, д. №191, Безыменского, д. №16-а и №16-б, ул. Усти-на-Лабе, д. №6, ул. Комиссарова, д. №2-а и ул. Соколова-Соколенка, д. №17-а.

В Октябрьском районе из 42 заявок отобраны 12: ул. Асаткина, д. № 6 и № 8, ул. Горького, д. №72 и №74, ул. 850-летия, д. №4-а и №4-б, ул. Большая Московская, д. №88 и №90, ул. Лакина, д. №155-а, №129-б, №137-б, а также дом №2 по пр. Строителей.

Все дворовые территории будут благоустроены по минимальному перечню (асфальтирование, освещение, установка скамеек и урн, ремонт парковки и устройство экопарковок).

ИСТОЧНИК KP.RU

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