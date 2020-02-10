В Меленках рыбак за незаконную ловлю пытался откупиться бутылкой коньяка

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:54:43+03:00

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Вечером 4 ноября 2019 года 32-летний житель Меленковского района ловил рыбу сетью на реке Оке. Оказалось, что место, где мужчина поймал 12 щук, - особо охраняемая природная территория заказника. Тут к нему подошли сотрудник полиции и государственный инспектор контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов - рыбу у жителя забрали. 7 ноября мужчина, чтобы избежать ответственности, передал полицейскому бутылку коньяка. Оперуполномоченный взятку не принял и сообщил в службу безопасности. Материалы позже передали в Следственный комитет.

В результате рыбак возместил ущерб - 7 тысяч рублей - и купил на свои деньги строительные материалы, которые в качестве благотворительной помощи передал одному из местных психоневрологических интернатов для благоустройства территории. Кроме того, мужчина должен выплатить еще судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU