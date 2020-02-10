В Центре ИЗО открывается выставка 90-летней художницы

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:33:05+03:00

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14 февраля в 16.00 в Центре пропаганды изобразительного искусства откроется юбилейная выставка заслуженного художника РФ Нелли Евгеньевны Баранчук. Автору представленных в Большом зале картин в 2020 году исполняется 90 лет.

Живописные работы художницы можно разделить на три группы – дальневосточную, ковровскую и владимирскую. Первая из них представлена на выставке в виде репродукций, так как сами произведения находятся в крупных музеях и картинных галереях Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Магадана. Выставка продлится до 1 марта. Цена билета - 50-100 рублей.

Нелли Баранчук родом из Астрахани. Получила образование в Казахском республиканском театрально-художественном училище, долгое время работала в Хабаровске, вступила в Союз художников СССР в 1968 году. Уже в возрасте 60 лет художница решила связать свою жизнь с Владимирской областью.

ИСТОЧНИК KP.RU