Владимирская гимнастка выиграла три золота на международных соревнованиях

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:52:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Воспитанница владимирской спортивной школы олимпийского резерва №5, мастер спорта международного класса Ангелина Шкатова в составе российской сборной завоевала три золотые медали на первом этапе серии Гран-при по художественной гимнастике — международных соревнованиях, открывающих новый соревновательный сезон 2020 года.

Соревнования проходили с 7 по 9 февраля в Москве. Российские гимнастки доминировали во всех видах программы — в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях. Команда России в групповых упражнениях продемонстрировала невероятно сложную и зрелищную новую программу, выполнив свои композиции практически без ошибок.

Это позволило нашим спортсменкам завоевать "золото" в многоборье. Также россиянки победили в упражнениях с пятью мячами, а в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав стали лучшими, на три балла опередив соперниц из Белоруссии.

ИСТОЧНИК KP.RU