Владимирская гимнастка выиграла три золота на международных соревнованиях
Воспитанница владимирской спортивной школы олимпийского резерва №5, мастер спорта международного класса Ангелина Шкатова в составе российской сборной завоевала три золотые медали на первом этапе серии Гран-при по художественной гимнастике — международных соревнованиях, открывающих новый соревновательный сезон 2020 года.
Соревнования проходили с 7 по 9 февраля в Москве. Российские гимнастки доминировали во всех видах программы — в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях. Команда России в групповых упражнениях продемонстрировала невероятно сложную и зрелищную новую программу, выполнив свои композиции практически без ошибок.
Это позволило нашим спортсменкам завоевать "золото" в многоборье. Также россиянки победили в упражнениях с пятью мячами, а в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав стали лучшими, на три балла опередив соперниц из Белоруссии.
ИСТОЧНИК KP.RU