2020-02-10T15:52:10+03:00
Спорт

Владимирская гимнастка выиграла три золота на международных соревнованиях

Алексей СУХОВ
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предоставлено департаментом спорта.предоставлено департаментом спорта.
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Воспитанница владимирской спортивной школы олимпийского резерва №5, мастер спорта международного класса Ангелина Шкатова в составе российской сборной завоевала три золотые медали на первом этапе серии Гран-при по художественной гимнастике — международных соревнованиях, открывающих новый соревновательный сезон 2020 года.

Соревнования проходили с 7 по 9 февраля в Москве. Российские гимнастки доминировали во всех видах программы — в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях. Команда России в групповых упражнениях продемонстрировала невероятно сложную и зрелищную новую программу, выполнив свои композиции практически без ошибок.

Это позволило нашим спортсменкам завоевать "золото" в многоборье. Также россиянки победили в упражнениях с пятью мячами, а в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав стали лучшими, на три балла опередив соперниц из Белоруссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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