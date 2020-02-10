2020 год может стать годом рефинансирования

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:31:30+03:00

Изменить размер текста: A A

"Мы прогнозировали подобное решение ЦБ РФ. В этих условиях банки готовятся к новому раунду изменения условий по кредитным продуктам. ВТБ традиционно выступает драйвером всего рынка: мы планируем очередное снижение ставок по ипотеке", - отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников. Он добавил, что у населения появляются экономические стимулы для улучшения условий и по ранее взятым кредитам, поэтому 2020 год будет годом рефинансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU