2020-02-10T15:31:30+03:00
Общество

2020 год может стать годом рефинансирования

В ВТБ прокомментировали снижение Банком России ключевой ставки до 6% годовых
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"Мы прогнозировали подобное решение ЦБ РФ. В этих условиях банки готовятся к новому раунду изменения условий по кредитным продуктам. ВТБ традиционно выступает драйвером всего рынка: мы планируем очередное снижение ставок по ипотеке", - отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников. Он добавил, что у населения появляются экономические стимулы для улучшения условий и по ранее взятым кредитам, поэтому 2020 год будет годом рефинансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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