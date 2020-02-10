Жительница Вязников прописала у себя 20 иностранцев

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:09:44+03:00

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6 февраля 2020 года возбудили уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Вязников. По данным УМВД по Владимирской области, с июня 2018 года по январь 2020 женщина направляла в территориальный отдел по вопросам миграции уведомления о приезде иностранцев. Она указывала, что гости будут жить в ее доме. Таким образом, она поставила на учет 20 человек и взяла с каждого по 2,5 тысячи рублей. Естественно, приезжие даже не ступили на порог ее дома.

Расследование уголовного дела за фиктивную постановку на учет иностранных граждан продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU