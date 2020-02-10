2020-02-10T14:33:51+03:00
Общество

В 2020 году во Владимирской будет благоустроено более 100 дворов

И 38 общественных территорий
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2020 году во Владимирской области на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды», по которой ремонтируют дворы, парки и скверы, будет выделено 551,3 миллиона рублей. По данным пресс-службы администрации Владимирской области, на эти деньги планируется отремонтировать 106 дворов и 38 общественных пространств в 31 населенном пункте.

Большинство проектов, по которым будет делаться ремонт — типовые. Однако, как сообщает пресс-служба администрации области, есть и индивидуальные проекты. В их числе благоустройство парка 50-летия Советской власти в Муроме, ремонт сквера на улице Мира и памятных мест у православной гимназии в Гусь-Хрустальном, парка Экскаваторостроителей и сквера у площади 200-летия города в Коврове, зоны отдыха в лесопарковой полосе в Кольчугино и сквера воинов-афганцев в Петушках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирская гимнастка выиграла три золота на международных соревнованиях
2020 год может стать годом рефинансирования
Жительница Вязников прописала у себя 20 иностранцев
Началась зимняя школа банка ВТБ и НИУ ВШЭ по финансам и кредиту
В 2020 году во Владимирской будет благоустроено более 100 дворов
Во Владимире после обеда усилится ветер
Владимирская полиция задержала мужчину, отобравшего у 82-летней бабушки сбережения
Владимирские пожарные спасли мужчину из горящего подвала на Луначарке
Во Владимире задержан главврач БСП Евгений Яскин
"Владимирской красавицей" стала 22-летняя жительница Суздаля
В Коврове 20-летний парень грабил пенсионеров
В Радужном случился крупный пожар
В Судогодском районе в бане сгорел мужчина
Муромляне обсуждают в соцсетях нашествие лисиц
На покровском ювелирном заводе ущемляли права инвалидов
Владимирские таксисты устроили ДТП в центре города: пострадал пассажир
Житель Кольчугино вернет "управляшке" более 90 тысяч рублей
На пожаре в Александровском районе погиб мужчина
Во Владимирской области могут появиться два "часа тишины" в дневное время
На старт "Лыжни России" во Владимире вышли больше 11 тысяч человек