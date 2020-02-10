В 2020 году во Владимирской будет благоустроено более 100 дворов

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:33:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2020 году во Владимирской области на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды», по которой ремонтируют дворы, парки и скверы, будет выделено 551,3 миллиона рублей. По данным пресс-службы администрации Владимирской области, на эти деньги планируется отремонтировать 106 дворов и 38 общественных пространств в 31 населенном пункте.

Большинство проектов, по которым будет делаться ремонт — типовые. Однако, как сообщает пресс-служба администрации области, есть и индивидуальные проекты. В их числе благоустройство парка 50-летия Советской власти в Муроме, ремонт сквера на улице Мира и памятных мест у православной гимназии в Гусь-Хрустальном, парка Экскаваторостроителей и сквера у площади 200-летия города в Коврове, зоны отдыха в лесопарковой полосе в Кольчугино и сквера воинов-афганцев в Петушках.

ИСТОЧНИК KP.RU