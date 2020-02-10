Владимирская полиция задержала мужчину, отобравшего у 82-летней бабушки сбережения

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:11:29+03:00

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Дело было во Владимире, в декабре прошлого года. Мужчина ходил по квартирам и предлагал купить у него товар. Неизвестный зашел к 82-летней бабуле и та впустила его на порог. Торговец предложил пенсионерке приобрести со скидкой постельное белье, массажер и набор для детского творчества. Женщина согласилась и пошла за деньгами. Злоумышленник увидел у бабушки заначку в размере 9,5 тысяч рублей, отобрал ее и скрылся, оставив купленный товар. Владимирские оперативники вычислили грабителя и сняли его с поезда в Нижнем Новгороде. По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, пойманный мужчина -36-летний уроженец Республики Коми. Он раскаялся в содеянном и пообещал бабуле возместить ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU