Владимирские пожарные спасли мужчину из горящего подвала на Луначарке
Мужчина там проживал
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10 февраля, около 2 ночи, на улице Луначарского, в подвале дома 3А случился пожар. Когда спасатели приехали, они обнаружили мужчину в полыхающем подвале. Предположительно, неизвестный там проживал. Его постель сгорела. Мужчину удалось спасти. Предварительная версия возникновения пожара -неосторожное обращение с огнем при курении. Огонь тушили 21 человек и 6 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU