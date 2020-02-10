2020-02-10T11:42:05+03:00
Происшествия

Во Владимире задержан главврач БСП Евгений Яскин

Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере
Алена Головина
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Евгений Яскин, главный врач ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира» задержан. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Следователем Владимирского СледКома совместно с сотрудниками УФСБ установлено, что руководитель лечебного учреждения помог местному коммерсанту выиграть аукцион на поставку медицинского оборудования. За это главврач БСП получил 1 миллион 700 тысяч рублей. Заведено уголовное дело. Евгений Яскин задержан. Он под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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