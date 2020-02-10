"Владимирской красавицей" стала 22-летняя жительница Суздаля

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:09:15+03:00

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8 февраля в Областном дворце культуры и искусства прошел конкурс "Владимирская красавица-2020". В нем участвовали 16 моделей от 15 до 25 лет. Девушки выходили на сцену в свадебных платьях, купальниках, народных костюмах. В конкурсе талантов каждая должна была показать свои творческие способности: кто-то спел, прочитал стихотворение, а кто-то сыграл на музыкальном инструменте.

Победительницей конкурса "Владимирская красавица" стала 22-летняя жительница Суздаля Александра Дашкевич.

ИСТОЧНИК KP.RU