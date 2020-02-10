В Коврове 20-летний парень грабил пенсионеров

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:25:05+03:00

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В Коврове раскрыты два преступления с августа и сентября прошлого года. По данным УМВД, 31 августа неизвестный под предлогом продажи кухонных приборов зашел в квартиру к 86-летней женщине, пока та отвлеклась, он украл у нее 10 тысяч рублей.

Второе похожее преступление случилось 11 сентября. В квартиру к 88-летнему пенсионеру залез вор, выставив оконную раму, и украл 200 тысяч рублей. Как выяснили полицейские, до этого к дедушке также приходил молодой человек и предлагал купить кухонные приборы. Подозреваемый узнал, где доверчивый пенсионер хранит деньги, и во второй раз решил вернуться за ними.

В результате был задержан безработный ранее не судимый 20-летний житель Нижегородской области. Он был доставлен в Ковровский отдел полиции. Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU