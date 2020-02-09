В Радужном случился крупный пожар
Полыхало одно из помещений на территории мебельной фабрики
В Радужном горело неэксплуатируемое помещение на территории мебельной фабрикиФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Возгорание возникло в 8 вечера 9 февраля. На территории мебельной фабрики, которая находится в производственной зоне города Радужный, вспыхнул пожар в неэксплуатируемом помещении. Огонь полыхал на площади 1600 кв.м. Пламя тушили 35 человек и 12 единиц техники. Пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU