В Радужном случился крупный пожар

9 Февр. 2020 2020-02-10T00:10:53+03:00

В Радужном горело неэксплуатируемое помещение на территории мебельной фабрики Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

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Возгорание возникло в 8 вечера 9 февраля. На территории мебельной фабрики, которая находится в производственной зоне города Радужный, вспыхнул пожар в неэксплуатируемом помещении. Огонь полыхал на площади 1600 кв.м. Пламя тушили 35 человек и 12 единиц техники. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU