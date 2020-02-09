Муромляне обсуждают в соцсетях нашествие лисиц

9 Февр. 2020 2020-02-09T11:28:45+03:00

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Муромляне боятся объявления очередного карантина по бешенству в городе, который, кстати, был снял незадолго до наступления 2020 года. Лисицы то и дело попадаются на глаза жителям: то на набережной Оки, то у детской больницы. Фотографии зверей они выкладывают в" муромскую подслушку". Некоторые подписчики откровенно признаются, что боятся диких четвероногих, которые частенько набрасываются на кошек и собак и заражают их бешенством. Есть и те, кто считает, что лисицы приходят в город ради еды, и подкормить их - "святая" обязанность сердобольных горожан.

- К нам приходила лиса, тоже еды искала, всю прошлую зиму подкармливали, а сейчас с лисенком по ночам приходит,- рассказал Влад Буженинов.

В местной ветстанции отмечают, что нашествие лисиц наблюдается три года подряд. И популяция этих животных только растет, потому что естественных врагов у них нет. И только охотники могут сократить их поголовье. Им выдается вознаграждение за каждого убитого зверя.

ИСТОЧНИК KP.RU