На покровском ювелирном заводе ущемляли права инвалидов
Вместо 6 рабочих мест для этой категории граждан, на предприятии было создало 5
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На покровском ювелирном заводе "Золотые купола" прокуратура выявила нарушения законодательства в части квотирования рабочих мест для инвалидов . Предприятие должно было открыть 6 вакансий для данной категории лиц, но на деле их оказалось только 5. Директор завода получил представление, а сотрудник, который отвечал на предприятии за это направление, оштрафован.
ИСТОЧНИК KP.RU