Владимирские таксисты устроили ДТП в центре города: пострадал пассажир

9 Февр. 2020 2020-02-09T09:23:59+03:00

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Авария произошла 9 февраля, в половине третьего ночи. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, таксист на "Тойоте" ехал по Большой Московской в сторону "Соборки" и решил развернуться на повороте на улицу Гагарина. Двигавшийся в попутном направлении таксист на "Шевроле" снес "японца". В результате аварии пострадала 23-летняя пассажирка "Шевроле". Девушку отправили на лечение домой.

ИСТОЧНИК KP.RU