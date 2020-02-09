2020-02-09T08:41:20+03:00
Общество

Житель Кольчугино вернет "управляшке" более 90 тысяч рублей

Мужчина установил магнит на счетчики воды
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В суд обратилась управляющая компания "ЖЭУ №3". Ее представители заявили, что один из жителей установил магнит на счетчики воды, в результате чего "управляшка" недосчиталась более 90 тысяч рублей. Хозяин квартиры подал встречный иск. Он потребовал признать акты УК недействительными, указав на недостатки при их составлении. Суд посчитал, что небольшие неточности никак не влияют на действительность документов и обязал собственника жилья выплатить УК 93 359 рублей, и заплатить еще 3 тысячи за госпошлину. Владимирский областной суд оставил решение Кольчугинского городского суда без изменений. Однако житель подал кассационную жалобу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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