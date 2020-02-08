На пожаре в Александровском районе погиб мужчина

8 Февр. 2020 2020-02-08T18:48:37+03:00

Предположительно, он был хозяином жилища

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В 7.23 8 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления регионального, сообщает оперативное ведомство, поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Бакино в Александровском районе.

На место выехали пожарные подразделения Александровского гарнизона. Общая площадь пожара составила 144 квадратных метров. К ликвидации последствий пожара привлекались 2 единицы техники и 7 человек.

В результате ЧП погиб мужчина 1983 года рождения. Предположительно, он был хозяином жилища. Обстоятельства пожара и причина его возникновения выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU