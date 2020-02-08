Во Владимирской области могут появиться два "часа тишины" в дневное время
Депутаты Заксобрания Владимирской области разрабатывают региональный "Закон о тишине". На данный момент по закону об административных нарушениях, громко шуметь нельзя с 22 часов вечера до 6 утра в будни и с 22 до 9 в выходные и праздничные дни.
Нардепы в региональном законе планируют обозначить конкретные места, где нельзя нарушать спокойствие шумом, часы, когда это нельзя делать, а также действия, которые буду считаться нарушением в рамках "Закона тишины". Также депутаты намерены добавить к основному времени с запретом шума еще два часа– с 13 до 15 часов ежедневно.
ИСТОЧНИК KP.RU