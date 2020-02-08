В Судогодском районе тушили пожар в частном доме
Выгорело 50 "квадратов"
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В 9.19 8 февраля, как сообщает сводка МЧС региона, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Новое Полхово Судогодского района.
На место выехали пожарные подразделения Судогодского гарнизона. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пострадавших, к счастью, нет. К ликвидации последствий ЧП привлекались 2 единицы техники и 6 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU