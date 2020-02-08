2020-02-08T17:14:55+03:00
Происшествия

В Судогодском районе тушили пожар в частном доме

Выгорело 50 "квадратов"
Алена Смирнова
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В 9.19 8 февраля, как сообщает сводка МЧС региона, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Новое Полхово Судогодского района.

На место выехали пожарные подразделения Судогодского гарнизона. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пострадавших, к счастью, нет. К ликвидации последствий ЧП привлекались 2 единицы техники и 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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